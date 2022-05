Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano? Secondo quanto riportato da Diva e Donna un matrimonio era stato organizzato, ma poi è stato annullato anche se la showgirl ed ex velina ha ironizzato così sui social: "Fatemelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio. Ho saputo che dovevo sposarmi quest'estate, ma è saltato tutto. Ma come mai son sempre l'unica a non sapere queste cose?".



Matrimonio sì o no, Federica resta bellissima e continua a deliziare i suoi follower con foto e video da urlo. Come quelli al mare in vacanza in Egitto in questi giorni. Che scatti!