Un post su Instagram ha scatenato la rabbia di Federica Nargi che si è subito erta a difensore ed avvocato del compagno Alessandro Matri. La bellissima modella ed ex Velina ha infatti postato una foto in costume insieme all'attaccante del Brescia che, però, è stato subito attaccato da tifosi delle rondinelle per lo scarso utilizzo in campo. Pronta la risposta della Nargi che con un commento ha respinto al mittente le accuse: "Tranquillo che è venuto a Brescia con la voglia di giocare... sicuro non con la voglia di stare in panchina.... ora stai muto e vai a lavorare che è meglio".



