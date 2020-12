Il suo Alessandro Matri ha ormai smesso con il calcio giocato ed è passato a un ruolo dirigenziale nello staff di Igli Tare con la Lazio, ma la carriera della bellissima Federica Nargi non accenna a fermarsi.



Sui social continua a spopolare con un seguito di fan sempre in crescita su più piattaforme. Su Tik Tok raccoglie approvazioni con video che riportano al suo passato di Velina e in compagnia della prima figlia Sofia, ma è su instagram che piovono like anche grazie alla sua ultima campagna per un noto brand di intimo che la mostra in tutto il suo splendore e che noi vi mostriamo nella nostra gallery.