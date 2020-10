Federica, positiva al coronavirus e al centro delle polemiche negli ultimi giorni, annuncia che, in caso di nuovo lockdown , si ritirerà dalle gare. Queste le sue parole al Fatto Quotidiano: “Se non ci sono i Giochi cosa farò? Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. So quello che dico. L’Olimpiade con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più”.“Come mi sono contagiata? È strano perché avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva. La reazione alla notizia? Ho pianto tanto, non mi ricordo neppure quando era stata l’ultima volta che avevo versato delle lacrime così”.