Polemiche su quanto accaduto oggi con la nuotatrice azzurra Federica Pellegrini protagonista. La campionessa nei giorni scorsi è risultata positiva al Coronavirus e sta raccontando sui social la sua quarantena. Tra le altre cose, ha fatto sapere ai suoi fan che ieri anche sua madre ha iniziato a manifestare alcuni sintomi e che oggi l’ha accompagnata a fare il tampone. Dopo questa dichiarazione, in molti hanno criticato il fatto che l’atleta sia uscita di casa nonostante sia positiva.









Poco dopo, la Pellegrini ha fatto chiarezza ancora attraverso Instagram: “Ho appena accompagnato mia mamma a fare il tampone. Perché lei a Verona non ha mai guidato, quindi l’ho accompagnata io. Con distanziamento, mascherine e tutto quanto. Adesso aspettiamo il risultato, ma quasi sicuramente sarà positiva. Non sono una persona né poco responsabile né poco disciplinata, anzi. Se sono uscita è perché sono stata autorizzata dalla dottoressa dell’Asl, quindi tranquilli, tutto sotto controllo”. Pellegrini ha anche spiegato di sentirsi meglio, senza mal di testa e quasi senza febbre, ma di essere ancora priva di gusto e olfatto. “Oggi è il primo giorno in cui sto meglio e mi sarei sentita di scendere in vasca", ha dichiarato.