Federico Chiesa potrebbe non vincere la medaglia della Premier League: come funziona la regola sulle presenze

La stagione dinon è mai realmente esplosa e oggi l'ex esterno d'attacco di Juventus e Fiorentina rischia di vedersi addirittura beffato in quella che, a tutti gli effetti, è una stagione straordinaria per il suo. I Reds di Arne Slot viaggiano spediti per lacon addirittura 13 punti di vantaggio sull'Arsenal (che ha una partita in meno) a 10 partite dalla fine.Chiesa è arrivato a Liverpool nelle ultimissime battute dello scorso calciomercato estivo, ma non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo non solo da protagonista, ma anche da comprimario. L'infortunio muscolare subito a inizio stagione lo ha allontanato dalle rotazioni di Slot e oggiÈ però il dato sul campionato a mettere l'esterno classe 1997 in una situazione spiacevo perché quelle(con 25 minuti totali di impiego)

COSA DICE LA REGOLA - Il regolamento interno della Premier League infatti prevede cheIl club avrà a disposizione 40 medaglie che potranno essere distribuite a discrezione del club, ma a patto che ci siano le 5 presenze all'attivo.