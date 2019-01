I due gol con i quali ha regalato la prima vittoria del nuovo anno alla Fiorentina hanno riservato nuovamente le copertine a Federico Chiesa, il talento più brillante della giovane compagine viola. Il classe '97 è osservato dalle più grandi società italiane ed europee: al termine della stagione, se la formazione di Stefano Pioli non centrerà l'Europa, sarà quasi sicuramente essere addio. L'Inter e la Juventus in primis pressano il padre del ragazzo, Enrico, suo agente. Il club toscano sa che senza qualificazione internazionale trattenere Chiesa sarà dura: non ci sarebbero rinnovi o promesse, solo offerte e un'asta internazionale.