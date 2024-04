Federico Gatti e la scoperta di Fassoli. Il direttore a CM: 'Forte, ma non pensavo ad altezza Juve. Oggi non ce ne sono tanti come lui'

. Questa è la storia di Federico, difensore classe 1998 dellaarrivato nella scorsa estate a Torino e ora diventato un punto fermo della Vecchia Signora. Un viaggio iniziato nei duri e tosti campi di provincia, dove il terreno di gioco tempra il carattere dei giocatori.Lui che alè arrivato grazie a Pietro, ex direttore generale della squadra: "Non mi piace dire che l'ho scoperto - ci racconta, in esclusiva -. Non aveva necessità di essere scoperto. Io gli ho dato la possibilità quando era al Pavarolo di venire da noi che avevamo un progetto di calcio diverso dal loro, possibilità che secondo me è stata determinante per lui. Ha imparato a ragionare in un altro modo".