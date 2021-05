La Rai smentisce la censura.

Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi pic.twitter.com/gu14BxM3G6 — Fedez (@Fedez) May 1, 2021

Rosso in viso, agitato ma deciso.24 ore prima del Concertone del primo maggio, mentre accusa di avergli chiesto di omettere nomi e partiti nel suo intervento sul palco , con il quale ha attaccato duramente l'ostruzionismo della Lega Nord in Senato sul ddl Zan contro l’omofobia. La Rai smentisce pressioni, ma. “La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad ‘adeguarmi ad un SISTEMA’ dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi”. “, una delle più spiacevoli della mia vita”, aggiunge su Instagram. Nel video toni e parole si infiammano.“Io sono un artista, salgo sul palco e dico quello che voglio, mi assumo le responsabilità di quello che dico.Perché non posso dirlo?” Urla Fedez."Le sto chiedendo di adeguarsi a un sistema”, risponde il collaboratore Rai. “Tutte le citazioni che lei fa, con nomi e cognomi, non possono essere citate.continua la risposta. Fedez si infuria: “Perché? Non sono vere? Ah sì?Poi interviene Ilaria Capitani: “Ritengo inopportuno il contesto”. Fedez risponde: “Posso salire sul palco e fare cose che per voi sono inopportune ma per me opportune? Non avete neanche il coraggio di rispondere a questa domanda. Nel vostro futuro i diritti civili sono contemplati oppure no?” Continua a urlare il cantante, che poi chiude la telefonata dicendo “Sono imbarazzato per voi”.La Rai ha risposto con una nota, che evidenzia come il video sia tagliato e che “le parole realmente dette sono: ‘Mi scusi Fedez, sono Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3, la Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che? La Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà (...). Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo (...). Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua”.- richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concerto - e di non aver mai operato forme di censura preventiva nei confronti di alcun artista”.