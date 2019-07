Il Betis Siviglia sta provando a chiudere per Nabil Fekir del Lione, profilo che piace anche al Napoli. Dalla Francia fanno sapere che il giocatore sembra intenzionato ad accettare l'offerta del Betis, tanto che avrebbe anche ottenuto l'autorizzazione per andare a Siviglia per svolgere le visite mediche nei prossimi giorni. Operazione da circa 25 milioni più bonus.