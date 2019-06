Come si apprende dal Mail, il Liverpool è tornato alla carica per Nabil Fekir.

Nel giugno del 2018, i Reds fecero pervenire all’Olympique Lione un’offerta, poi rifiutata, pari a 60 milioni di euro. L’interesse della squadra inglese resta alto, ma le cifre per un eventuale trasferimento mai si avvicineranno a quelle proposte lo scorso anno poiché l’attaccante francese, classe 1993, andrà in scadenza di contratto al 30 giugno 2020.