Non ha rinnovato, almeno non ancora. E di queste trattative in casa Lazio ce n'è piena la storia per capire che potrebbe finire senza fumata bianca. Così Felipe Anderson si guarda attorno e gli intermediari hanno già trovato chi sarebbe pronto a inserirsi per fargli voltare pagina: Cristiano Giuntoli per esempio, con la Juve che studia il colpo gobbo.