Felipe Anderson alla Juventus? Luis Alberto: 'Mi fa inc... Potrebbe fare di più'

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, parla ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con il Napoli: "Ci è mancato poco per la vittoria. Il Taty ha fatto un grandissimo gol ma purtroppo era in fuorigioco. Io con un colpo di testa poteva fare meglio, così come Isaksen nel primo tempo. Oggi alla squadra non si può dire nulla, abbiamo disputato una bella partita. Dobbiamo essere contenti e proseguire su questa strada".



SU SE STESSO - "Ho trascorso un periodo buio, avevo diversi problemi fisici. Ora però sto andando al 100% e questo è molto importante per me. Quanto mi sono stati vicini i compagni? Siamo una squadra. Ci sono momenti in un anno in cui si sta meglio o peggio, in alcune partite ho giocato a un livello basso perché non riuscivo a correre bene ma siamo una squadra, una famiglia, e ci aiutiamo a vicenda".



SU FELIPE ANDERSON, che è in scadenza e che piace alla Juventus - "Cosa perdemmo senza di lui? E' un giocatore straordinario. Mi fa incazzare troppo perché per me può fare molto di più la differenza ma oggi ha fatto bene, anche in fase difensiva. E' un giocatore importantissimo per noi".