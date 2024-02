Felipe Anderson convince anche in Champions, la Juventus sogna il colpo a parametro zero: la situazione

Contro il Bayern Monaco è stato tra i migliori della Lazio. Forse gli è mancata la giusta lucidità in almeno un'occasione per sferrare il colpo del ko, ma pure l'azione che ha portato allo sfondamento di Ciro Immobile e poi al fallo da rigore di Dayot Upamecano su Gustav Isaksen è nata da un suo break. Insomma, Felipe Anderson ha confermato di poter lasciare il segno anche ai più alti livelli. E convincendo una volta di più anche gli uomini mercato della Juventus che possa essere lui quell'uomo giusto per completare il reparto offensivo bianconero: gioca a destra, gioca a sinistra, può pure giocare da centravanti di manovra se necessario, potrebbe pure stare su una delle due fasce in caso di conferma dell'attuale assetto tattico. Allora avanti tutta per convincerlo a lasciare la Lazio a parametro zero e sposare la causa della Juventus.



L'OFFERTA – La trattativa con la sorella-agente Juliana Gomes prosegue quindi. Perché la coppia Giuntoli-Manna ha già effettuato la sua mossa, mettendo sul piatto un triennale nonostante Felipe Anderson vada ormai per i 31 anni (li compirà il 15 aprile). Ma garantendo un ingaggio non esagerato, compreso tra i 2,5 e i 3 milioni netti più bonus a salire. Palla quindi a Felipe Anderson, per accettare, rilanciare o magari rifiutare la proposta bianconera.