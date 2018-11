Felipe Anderson, esterno offensivo del West Ham, parla al Daily Mail della sua scelta di lasciare la Lazio: “Ero stanco, quello che cercavo veramente era un progetto e una squadra che credessero in me al 100%. Nel West Ham ho trovato tutto questo, l’allenatore e il club mi stanno supportando al meglio. Quando ho saputo dell’interesse degli Hammers, è stato facile scegliere. Vorrei fare qualcosa di grande per questa squadra, mi sento pronto ad affrontare tutte le sfide anche perché non mi viene messa pressione. Mi hanno pagato molto, è ovvio che si aspettano qualcosa di importante”.