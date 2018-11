Felipe Anderson, esterno offensivo del West Ham, posta un messaggio su Facebook per i tifosi della Lazio: “In virtù di parole non veritiere pubblicate da alcuni addetti alla stampa italiani, contenenti presunte dichiarazioni mie relative alla Lazio, vorrei affermare che l’unica intervista che ho concesso ufficialmente negli ultimi giorni è stata quella vincolata dal quotidiano inglese ‘Daily Mail’. Qualsiasi contenuto ritirato parzialmente da questa pubblicazione non corrisponde alla realtà dei fatti. Colgo l’occasione per rafforzare la mia eterna gratitudine ed il mio rispetto alla S.S.Lazio, la sua direzione ed i tifosi”.