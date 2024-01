Felipe Anderson, la verità tra rinnovo di contratto e la Juventus: in programma l'incontro con i bianconeri

Felipe Anderson è in scadenza di contratto, tra i potenziali parametri zero continua a essere uno dei più ambiti sulla piazza non solo italiana. Motivo che sta spingendo il suo entourage guidato dalla sorella Julian Gomes a parlare con tutte le società potenzialmente interessate, a cominciare dalla Juventus. Una proposta che alla Continassa stanno valutando con grande attenzione, per quanto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli stia prendendo tempo prima di presentare un'eventuale offerta. Intanto sono chiare le richieste da parte del giocatore, che punta a un ingaggio non inferiore ai 4 milioni netti più bonus: comunque troppi per quel che riguarda il nuovo corso bianconero, specialmente considerando la concreta possibilità di non poter più contare sui vantaggi fiscali del Decreto Crescita. Che poi rappresentano gli stessi motivi che stanno complicando la trattativa per il rinnovo di contratto con la Lazio: che non è saltata, ma per avvicinare le richieste del brasiliano sarebbe necessario uno sforzo piuttosto importante da parte della società di Claudio Lotito che in questo momento è ancora lontano dall'intesa. Intanto i contatti con la Juve proseguono e nelle prossime settimane dovrebbe andare in scena un incontro importante tra Juliana Gomes e la dirigenza bianconera: salvo cambi di programma, un appuntamento che andrà in scena al termine del mercato, magari già a inizio febbraio.