Felipe Anderson, esterno offensivo del West Ham, parla a RadioSei, ricordando la sua esperienza alla Lazio: ""L’amore per la squadra è immutato, sarò sempre un tifoso della Lazio. Coppa Italia? Sono felice per i miei compagni, vittoria meritatissima. Io ho vissuto dei bei momenti a San Siro, ricordo ancora la doppietta nel 2014, anche per questo sono contento per loro. Da quel momento ho trovato fiducia nei miei mezzi, anche perché non ero ancora titolare".



L'ULTIMO ANNO ALLA LAZIO - "La mia ultima partita con la Lazio è stata proprio contro l'Inter: ho fatto un bel gol, ma a fine partita ero triste. A un certo punto, non solo della partita ma anche della stagione, che eravamo a un passo dall'obiettivo che desideravamo tanto. Quest’anno spero che vada a finire meglio per i miei ex compagni. Se la Lazio fosse andata in Champions? Non lo so come sarebbe andata a finire, però era già un po’ che sentivo che non c’era la voglia di restare alla Lazio. Sia da parte mia che da parte della società, è stato un addio tranquillo. Ti manca Roma? L’ho sempre detto che è un posto che tengo nel cuore e vengo sempre molto volentieri a trovare i miei amici".