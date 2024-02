Felipe Anderson non rinnova e Lotito cambia idea: 'Non parlo di contratti in pubblico'

"Quello dei rinnovi è un argomento che non tratto pubblicamente, ho dimostrato con i fatti che la gestione della società, da quando l'ho presa, è virtuosa e in continua crescita". Claudio Lotito, parlando a Radio Radio, ha voluto glissare sul tema dei rinnovi di contratto che riguarda, in particolare, quello di Felipe Anderson che scadrà a fine stagione e quello di Mattia Zaccagni, scadenza 2025.



Lotito per evitare di parlarne ha detto però una piccola bugia bianca perché se è vero che da tempo non si sbilancia sul tema dei rinnovi contrattuali, è altrettanto vero che a inizio stagione su quello del brasiliano si sbilanciò e anche parecchio: "La nostra ferma intenzione è trattenerlo. Felipe, del resto, non ha espresso il desiderio di andare via dalla Lazio. Troveremo sicuramente un punto di incontro".



Cos'è cambiato da allora? Mesi di grandi contrattazioni che non hanno portato alla firma e, invece, un giocatore che praticamente sta finendo la stagione da separato in casa e da promesso sposo della Juventus che sta lavorando parallelamente per acquistarlo a parametro zero.