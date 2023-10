Intervistato da TNT Sports Brazil l'esterno d'attacco della Lazio, Felipe Anderson, ha parlato del suo futuro e della scelta che dovrà prendere presto sulla sua situazione contrattuale. Il brasiliano ha infatti il contratto in scadenza 30 giugno 2024, ma non è sicuro che giurare amore ai colori biancocelesti sia la scelta giusta in questo momento della carriera.



RINNOVO - “Dal mercato sono arrivati molti sondaggi, devo prendere la decisione giusta. Sono felice in questo momento, mi sento in forma e ogni giorno sono sempre più motivato e forte. Come dico sempre ora è giusto essere qui, ancor di più per il periodo delicato che stiamo vivendo col gruppo. Non riusciamo a vincere in campionato”.



TRATTA MIA SORELLA - “Mia sorella è la mia agente, è in contatto con i club, ma io devo ancora concentrarmi molto su me stesso e sulla squadra in cui sono ora".



LA DECISIONE GIUSTA - "Non credo di poter pensare, al momento, ad altre cose anche se il contratto è una cosa molto importante. È il momento di prendere la decisione giusta".