ACABOOOOOOU! É NOSSO! SOMOS DECACAMPEÕES BRASILEIROS!

O PALMEIRAS FEZ HISTÓRIA MAIS UMA VEZ E É O #MA10RDOBRASIL! #PalmeirasDecacampeão pic.twitter.com/fvgPTCP5gj — SE Palmeiras (@Palmeiras) 25 novembre 2018

È festa grande in Brasile per ilche vince 1-0 in casa del Vasco da Gama e si laurea campione del Brasileirao, il massimo campionato brasiliano. Il club allenato dae guidato in campo dall'ex-Intere dall'ex-Milanha centrato con un turno d'anticipo la vittoria del suo decimo titolo nazionale.dato che il Verdao è imbattuto da 22 turni consecutivo, con il solodel neo-milanistacapace di tenergli testa nel corso dell'annata senza però mai centrare il sorpasso. Un titolo record anche per il 70enne allenatore ed ex-ct del Brasile che aggiunge l'ennesimo titolo ad un palmares ineguagliabile.