"Prima di parlare, provate a chiedere. Prima di arrivare a una conclusione, provate a fare chiarezza. Prima di giudicare, provate a conoscere l'intera storia. È difficile sconfiggere una persona che non molla mai".



Con questa storia pubblicata su Instagram Felix Afena Gyan ha voluto rispondere direttamente alla valanga di insulti social che gli sono arrivati dopo la notizia che l'infortunio di Gini Wijnaldum è stato provocato in allenamento dopo un contrasto con lui. Una shitstorm che ha visto esporsi in sua difesa anche José Mourinho.