Adesso, la retorica stucchevole su questo ragazzo si sprecherà. Su questo, si scaglieranno legioni di tastiere da pc e Mac pronte ad affrescarne vita e miracoli. Due in realtà, quelli di Genova.Sì, perchè prima del suo fragoroso avvento nella noia ligure dentro alla quale lagirava e girava e girava come una vite spanata, tutto era stato triste, grigio. E accartocciato sulle occasioni sbagliate da Shomu (un paio) e la ritrovata mediocrità di Tammy, di nuovo in difficoltà dopo incoraggianti segnali di riscossa pre-sosta., per i distratti). Oddio, nel calcio c'è sempre tempo per peggiorare, ma fidarsi di Mou è cosa buona e giusta. Il portoghese ha ripetuto, nel felice e leggiadro dopo partita di Marassi, cheMou accorcia la diagonale intendendo dire che Felix mangia con gli occhi, descrivendone la famelica voglia di imparare simile alla voracità del Greate White Shark, il Grande Squalo Bianco, quello che ha reso famoso Spielberg e alla capacità di rubare – con gli occhi naturalmente – di un ladro hitchcockiano. D'altra parte, Felix l'ha messa lì con l'eleganza di un Cary Grant del pallone, tra uno scatto perfetto e una traiettoria pittorica.So che il mio appello cadrà nel vuoto ma per favore,Però evitiamo paragoni improbabili che il più delle volte scadono nel ridicolo, perchè il ragazzo ha fatto il mostro, certo, ma la strada è così lunga davanti a lui che è meglio camminare e non correre, per evitare di sfiancarsi troppo presto.E Mou sa come si gestisce un ragazzino dal talento infinito e proprio per questo da maneggiare con cura.