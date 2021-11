Oliver Arthur, agente dell'attaccante giallorosso Felix Afena-Gyan, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport, rispondendo anche alle polemiche sorte ieri dopo il video ‘celebrativo’ postato e poi rimosso dal suo assistito:



Quando e come ha scoperto Felix?

“Tutto è accaduto nel 2019. Il mio capo scout in Ghana, Gideon Attoh, ha scovato diversi giocatori nelle partite dell’Inter School a Sunyani, in Ghana. Lo abbiamo portato all’EurAfrica ad Accra e successivamente in Italia”





Quanto sarà importante a suo giudizio, Josè Mourinho, per la crescita di Felix?

“Mourinho è un top manager e un grande motivatore, la sua energia permette a qualsiasi giovane di crescere, riesce a tirar fuori il meglio dai suoi calciatori. Con l’esperienza di Mourinho credo che Felix crescerà tantissimo a Roma”



Cosa pensa del presunto ‘caso di razzismo’ relativo al video postato da Felix, dopo il regalo ricevuto da Mou?

“Non credo sia importante dibattere ancora su questo tema. Il giocatore non ha avvertito o visto nulla di sbagliato in quella affermazione, quindi non è necessario farne un problema”