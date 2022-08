Finisce l'avventura di Felix nella capitale. L'attaccante ghanese che ha esordito la scorsa stagione ha salutato la Roma con un bellissimo messagio sui social: "Sono grato all'AS Roma, al team tecnico e allo staff per la preziosa opportunità e il supporto di cui ho goduto negli ultimi anni e mezzo. Il mio massimo amore per il manager Jose Mourinho. Gli ultimi sette mesi con te mi hanno completamente cambiato la vita. Grazie per aver creduto in me. Ai miei ex compagni di squadra e al Tifosi della Roma, apprezzo i momenti meravigliosi che abbiamo condiviso insieme. Grazie signor. Alberto De Rossi per il ruolo che hai svolto nella mia crescita. È stato un grande onore indossare la maglia della Roma. Firmato Felix Afena Ohene-Oyan". L'attaccante ghanese si trasferisce alla Cremonese per 6 milioni di euro più 4 di bonus.