L'ex centrocampista del Manchester United Marouane Fellaini critica i Red Devils per l'esonero di José Mourinho: "Hanno preso uno dei migliori allenatori al Mondo, voleva costruire una squadra e l'hanno esonerato. Non è facile costruire una squadra in quel lasso di tempo, c'è bisogno di più di due anni. Non so cosa faranno con Solskjaer ma secondo me per vincere titoli e migliorare serve tempo. Mourinho alla prima stagione ha fatto benissimo, ha migliorato la squadra e vinto titoli. Ok, il secondo anno è stato più complicato, ma ci ha provato, ha fatto il massimo per aiutare la squadra. E l'hanno esonerato. Per me hanno fatto troppo in fretta, perché un manager così arriva e ha bisogno di molti giocatori per portare avanti la sua filosofia di gioco. Voleva costruire la sua squadra e dopo due anni o due e mezzo, hanno deciso di cacciarlo perché i risultati non c'erano".