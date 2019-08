Fenerbahce-Durmisi, accordo ad un passo. L'esterno danese è in uscita, è stato vicinissimo al Besiktas ma il sorpasso della squadra del Faro all'ultima curva è stato deciso e importante. C'è accordo quasi su tutto.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere della Sera, i negoziati sono avanzati e continuano. La Lazio vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto dopo il prestito, mentre il Fenerbahce preferirebbe il diritto. L'operazione è in dirittura d'arrivo.