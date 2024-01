Fenerbahce, buona la prima per Bonucci: debutto e 3 punti, nonostante Dzeko...

Buona la prima per Leonardo Bonucci con la maglia del Fenerbahce. L'ormai ex difensore dell'Union Berlino ha debuttato nella Super Lig turca sul campo del Gaziantep e ha contribuito alla vittoria dei suoi, sempre più in vetta alla classifica. Bonucci è entrato al 38', prendendo il posto dell'infortunato Aziz. Per la squadra di Istanbul la rete decisiva è stata siglata da Kahveci, mentre al 50' l'ex Inter Dzeko si era fatto ipnotizzare dal dischetto. Con i tre punti, i gialloblù di Bonucci sono a +5 sui rivali del Galatasaray che hanno una gara in meno.