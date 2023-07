Meno di un giorno. Ecco quanto è durato il periodo senza squadra di Dusan. Il serbo si era liberato dal contratto connella giornata di ieri e oggi è stato annunciato come nuovo acquisto dalPartito in mattinata per firmare e mettersi a disposizione per le visite mediche, a confermare l'arrivo di Tadic è stato lo stesso club turco. Sarà compagno d'attacco di Edin