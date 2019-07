Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Hertha Berlin karşılaşmasında Torunarigha ve Dilrasun ile tartıştı. Bitiş düdüğü ile Emre Belözoğlu soyunma odasına koştu ve koridorda bir süreliğine kargaşa yaşandı. pic.twitter.com/s9sGsnELZC — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) July 25, 2019

Un amichevole che dell'amichevole ha ben poco. Alla, è finita male tra. Protagonisti,Belozoglu e Jordan, il primo capitano del Fener, il secondo difensore dei tedeschi: all'ennesimo contrasto duro, l'ex Inter si è vendicato con un intervento cattivo ai danni dell'avversario. Classico faccia a faccia e arbitro che interrompe il match per qualche minuto. Ma non è finita...- Dopo averli divisi, sono andati avanti gli insulti a distanza, con i due che sono venuti di nuovo a contatto negli spogliatoio: i compagni non sono riusciti a dividerli, così sono intervenute le forze dell'ordine.ha inseguitonegli spogliatoi, come confermato dal tecnico dei tedeschi: "Volevamo rientrare negli spogliatoi ma lui con rabbia è venuto verso di noi. A fine partita bisognerebbe riprendere il controllo".