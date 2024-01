Fenerbahce, i dettagli del contratto di Bonucci: spunta l'ipotesi rinnovo

Leonardo Bonucci è atterrato a Istanbul, pronto a dare il via alla sua nuova avventura col Fenerbahce. Il difensore ex Juventus, che arriva in Turchia dall'Union Berlino, dopo le visite mediche firmerà un contratto di 6 mesi da 1,3 milioni di euro netti. Al raggiungimento di determinati obiettivi, come riporta Sporx, può scattare anche il rinnovo automatico per un'ulteriore stagione con uno stipendio pari a 2,5 milioni di euro annui.