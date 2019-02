La dirigenza del Fenerbahce non è per nulla contenta della situazione attuale del club. Per ottenere una svolta, si sta pensando al cambio in panchina, dove a prendere il posto di Yanal, potrebbe essere Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, per il quale si parla pure in chiave Roma. A riportarlo è il portale portoghese Ojogo.