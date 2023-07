Il Fenerbahce si prepara alla possibile partenza di Arda Guler. Il fantasista turco, obiettivo del Milan, sembra destinato ad accasarsi al Real Madrid, con il club di Istanbul che per sostituirlo guarda anche in Italia. Secondo AS il Fenerbahce ha messo gli occhi su Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 in forza alla Juventus Next Gen.