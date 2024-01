Fenerbahçe, quanto guadagna Bonucci

Leonardo Bonucci riparte dal Fenerbahçe. Il giocatore è in viaggio insieme al suo agente Alessandro Lucci verso la Turchia, dove firmerà un contratto fino a giugno con ingaggio da 2,8 milioni di euro compresi i bonus (la parte fissa si aggira intorno ai 1,3 milioni). Bonucci quindi lascia l'Union Berlino dopo soli sei mesi nei quali ha totalizzato 10 presenze e un gol. Il giocatore cercava un nuovo progetto per trovare più spazio in vista dell'Europeo, con la maglia del Fenerbahçe proverà a conquistarsi un posto nella lista di Spalletti.