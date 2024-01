Fenerbahce, riscatto assicurato di Krunic: il motivo e le condizioni con il Milan

Arrivano ulteriori dettagli, attraverso quello che riporta Relevo, sulla nuova avventura turca di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco si è trasferito al Fenerbahçe in prestito con obbligo di riscatto, ma la formula è equivalente a un titolo definitivo perché la condizione per cui il prestito diventi obbligo è che il club di Istanbul si salvi a fine stagione. Il Fener, impegnato alle ore 17 sul campo del Gaziantep, è attualmente primo in classifica a quota 50 punti in Super Lig.