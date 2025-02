Fenerbahce, stangata per Mourinho: quattro giornate di squalifica

Middle East Images/AFP via Getty Images

Clima rovente a Istanbul, dopo polemiche di settimane è arrivato il fatidico derby in vetta alla classifica della Super Lig. Niente gol e poco spettacolo in campo, match finito 0-0, ma tante scintille a bordo campo e nel post partita. E al centro di tutto sempre lui, lo Special One, per il quale è arrivata la squalifica.L'ex allenatore di Inter e Roma era stato denunciato dal Galatasaray per presunte frasi razziste nei confronti dei tesserati giallorossi e del popolo turco, un'accusa alla quale aveva risposto il Fenerbahce con un duro comunicato. Ora, però, è arrivata la squalifica per Mou.

- Come riferisce Sky Sport, il deferimento del giudice sportivo parla di “comportamento antisportivo” per gli insulti alla panchina del Galatasaray e le critiche rivolte da Mourinho al quarto uomo. Pertanto, l'allenatore del Fenerbahce ha ricevuto una