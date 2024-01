Fenerbahce su Krunic, il Milan non lo convoca per Empoli

Redazione CM

Il Fenerbahce è in pressing su Rade Krunic, il direttore sportivo dei turchi, Mario Branco, è a Milano e ha presentato al Milan una nuova offerta da 3 milioni di euro più bonus per il centrocampista bosniaco, per il quale i rossoneri però chiedono 5 milioni più bonus. I dialoghi proseguono, nel frattempo arriva un'indicazione importante: Krunic non sarà convocato da Stefano Pioli per la trasferta di Empoli nella 19ª giornata di Serie A, da ricordare che il 33 rossonero non scende in campo dallo scorso 28 novembre contro il Borussia Dortmund in Champions League e nell'ultima partita con il Sassuolo non è entrato per un dolore alla schiena.