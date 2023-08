Cengiz Ünder è un nuovo giocatore del Fenerahçe. In questi minuti è arrivato l'annuncio del club turco che ha chiuso l'accordo con l'Olympique Marsiglia per prendere l'attaccante turco a titolo definitivo. Affare da circa 15 milioni di euro, contratto di quattro anni per il classe '97 che l'anno scorso ha totalizzato 5 gol 6 assist in quasi 50 partite tra campionato e coppe.



LA ROMA - Diretta interessata del trasferimento è anche la Roma: i giallorossi infatti avranno il 20% della cifra incassata dal Marsiglia come stabilito nell'estate 2021 quando il giocatore lasciò l'Italia per andare in Ligue 1. La Roma guadagnerà circa 3 milioni di euro, dopo che due anni fa l'aveva ceduto al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto esercitato e, appunto, il 20% sulla rivendita.