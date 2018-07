Occhio, però: se gli fate alzare la statuetta c’è il rischio che cada a terra invocando il fallo. Tu chiamale se vuoi: simulazioni.Dicono di averlo visto rantolare anche durante l’inno del Brasile, così, faceva le prove.Non c’è partita in cui il nostro non si esibisca., come ha fatto, il ct del Messico.. E magari - come ha fattoper il comportamento antisportivo.. L’ex nazionale inglese, oggi tra i più autorevoli commentatori tv, ha postato un tweet al veleno: «Neymar ha la soglia del dolore più bassa tra tutti i giocatori della Coppa del Mondo da quando esistono le statistiche Opta». Ci sta. Come ci sta il secondo tweet di Lineker, ammirato da come Neymar abbia risolto l’ottavo col Messico. «. E' un calciatore incredibilmente forte». Lo è davvero, al netto delle pagliacciate che lo accomunano ai più grandi simulatori della storia del calcio. «Neymar è un gran calciatore, ma anche un grande attore»: l’ha detto, che lo detesta amabilmente e qualche giorno fa l’ha preso per i fondelli per la capigliatura giallo paglierino con cui ha debuttato a Russia 2018.Di simulazioni storiche gli appassionati ne ricordano a decine. Ci cascano (non è una battuta) tutti., i giocatori che negli ultimi tre anni avevano beccato più gialli per simulazione e confermò la nostra Serie A come il campionato dei tuffi. Ma Neymar in questo Mondiale sta dando il meglio di sé. Le critiche lo sfiorano, se le fa scivolare addosso.dixit: «E’ un simulatore, appena può si tuffa»., storico capitano della Celeste, dice che «non ha rispetto degli avversari». Due anni fa, quando lo beccarono più volte a tuffarsi in area di rigore avversaria, rispose postando un video dove si tuffava nel giardino di casa. Ma ha sempre avuto il vizietto.. Giochi di gambe a uso di telecamera, veroniche e finte decorative: fa tutto parte del repertorio di un principe che ora - usciti Messi e Cristiano dal Mondiale - cerca di salire al trono la sua definitiva consacrazione.Quattro anni fa Neymar uscì sul più bello, per un colpo di kung fu (vero) alla schiena (vedi alla voce Zuniga). Nella notte dell’incubo del Mineirazo (1-7 per la Germania) lui non c’era.il primo Mondiale da protagonista assoluto considerato che a Usa 1994 era ancora un bambino che vide i compagni della Seleçao superare l’Italia ai rigori.Un fuoriclasse, sicuramente. Un grande attore, senza ombra di dubbio.