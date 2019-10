Al primo match point stagionale Marc Marquez dimostra ancora una volta di essere un autentico fenomeno e si laurea campione della Moto Gp anche per il 2019. Il pilota spagnolo, in un weekend complicato anche da una clamorosa caduta che non ha lasciato traccia, vince anche il Gran Premio di Thailandia davanti a un mai domo Fabio Quartararo. Dovizioso chiude quarto e consegna aritmeticamente il titolo di Campione del Mondo nelle mani di Marquez in una giornata in cui Valentino Rossi si accontenta dell'ottavo posto.



OTTAVO TITOLO - 8 come i titoli di campione del mondo vinti da Marquez in carriera. Oltre ai titolo della 125 nel 2010 e della Moto 2 del 2012 quello vinto oggi porta a 6 il numero dei titoli vinti anche nella classe regina della MotoGP di cui è re incontrastato da 4 anni consecutivi. Un campionato dominato dall'inizio alla fine, chiuso sempre sul podio fra primo e secondo posto ad eccezione dello zero (per caduta) di Austin in Texas. Per un autentico fenomeno e un titolo da applausi. Con questo titolo, lo spagnolo si porta a un passo da Valentino Rossi, che di titoli mondiali nel motomondiale ne ha vinti 9. ​Il paragone fra i due inizia a essere legittimo: chi è il più grande?