È andato di nuovo a segno ieri, siglando il 4-1 finale con cui l’Italia U21 ha battuto la Svezia. Il grande momento di Gianluca Scamacca continua e dopo un mese da bomber implacabile (sette reti in altrettante partite tra Genoa e Nazionale) arriva anche la consacrazione dei bookmaker. Il prossimo passo, secondo i quotisti, sarà la Nazionale maggiore, vista la grande propensione del ct Mancini a "pescare" tra i talenti più promettenti: l’obiettivo diventa quindi la convocazione per Euro 2021, un traguardo, come riporta Agipronews, per il quale l’attaccante rossoblù è quotato a 6,00.