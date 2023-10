C'era Sudakov nel mirino. Quando gli osservatori bianconeri si sono presentati per osservare il talento ucraino in occasione di Anversa-Shakthar, però, hanno avuto modo di studiare con grande attenzione anche il talento di casa: Arthur Vermeeren, centrocampista classe 2005 di talento e personalità. Che piace, tanto. E ha convinto la Juve a iscriversi alla corsa con le big d'Europa per provare ad accaparrarselo.