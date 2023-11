: da quelle parti avrebbero voluto sposasse la causa tedesca ma non hanno fatto abbastanza per convincerlo, ha scelto la Turchia e già Vincenzo Montella lo esalta tra i grandi in vista dell'Europeo, un anno o poco più dopo cheaveva già scelto la Juve lasciando quel Bayern Monaco in cui stava crescendo.Per ora ha scelto di restare alla Juve, accettando quel rinnovo di contratto arrivato dopo un solo anno in bianconero invece di cedere alla corte serrata diprima epoi. Il programma stabilito sta procedendo, ormai è in pianta stabile alla corte di Max, che gli ha già concesso alcuni spezzoni di partita, segnale di fiducia reale. Anche se Yildiz non vuole fermarsi né accontentarsi, anzi.un minutaggio che se non dovesse aumentare potrebbe portare l'entourage del turco a chiedere quantomeno un prestito ad alti livelli per la seconda parte di stagione. UMentre è pronto a tornare alla carica il massimo del calcio turco, sia Galatasaray che Fenerbahce sembrano determinate a puntare su di lui investendo anche parecchio. Anche se la posizione della Juve non cambia almeno per ora: