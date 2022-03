L’asta per assicurarsi la maglia di Simone “NO” Guerra si è chiusa giovedì sera e l’offerta più alta è stata quella di 1.500 euro Angelo Medici, titolare di AlfaLaminati (marchio noto come sponsor jersey dei Leoni del Garda) e Saeflex, storico partner del club. “Era dovuto. Era il minimo che potessi fare. Con Simone Guerra ho peraltro un rapporto particolare perché ho presenziato alla sua conferenza stampa di presentazione quando tornò a Salò, nel gennaio 2021. Sentivo necessario un gesto importante per una causa importantissima e che certifica ancora una volta come il club abbia idee brillanti sempre però con un fine sociale”, ha detto Medici.