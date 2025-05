Feralpisalò-Crotone: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La, nel return match del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, attende la visita di uncapace di battere 3-1 all'andata i lombardi e presentarsi in riva al Lago di Garda coi favori del pronostico. Occhio però, perché la squadra di Diana vincendo con due gol di scarto si qualificherebbe poiché testa di serie.Di seguito data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere in streaming Feralpisalò-Crotone.Feralpisalò-Crotone andrà in onda in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e su Sky Sport (252).Feralpisalò-Crotone sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go.