L’ottima stagione della Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi, che ha ottenuto il record di punti (69) della storia del club in regular season e sta affrontando i playoff per tentare il salto in Serie B, ha creato un grande interesse anche intorno a un altro protagonista della società. Il direttore sportivo, Oscar Magoni, è infatti finito nel mirino di tante squadre in vista della prossima stagione: Palermo e Pescara si sono già mosse, mentre sullo sfondo - in attesa di capire quelle sarà il futuro del ds Marroccu - c’è anche il

Brescia del presidente Cellino, che in caso di separazione dal

suo storico collaboratore andrebbe proprio sull’ex centrocampista.