La Feralpisalò neo-promossa in Serie B ha trovato l'attaccante che cercava sul mercato: Andrea La Mantia, 32 anni ex Empoli e Lecce, in arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Spal.



La Mantia era anche nel mirino del Cosenza, pronto a consolarsi con Camporese dalla Reggina, Crespi dalla Lazio, Di Tacchio dal Sudtirol, Marras dal Bari e Viviani dal Benevento.