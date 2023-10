Comunicato Ufficiale



non è più l'allenatore della, lo comunica il club lombardo con una nota ufficiale: "Feralpisalò annuncia di aver sollevato Stefano Vecchi dall’incarico di allenatore della Prima squadra.Lo ringraziamo per il contributo dato in questi anni e per essere stato tra i principali protagonisti della prima, storica promozione in Serie B. Il suo nome resterà per sempre nella storia dei Leoni del Garda".- Si delinea il nome del sostituto: in arrivo c'è Marco Zaffaroni.