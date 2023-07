La Feralpisalò ha annunciato di aver acquisito nuovamente in prestito Federico Bergonzi, terzino classe 2001, in arrivo dall'Atalanta per un altro anno. Il giocatore ha già vestito la maglia verdeblù nelle ultime tre stagioni in Serie C. Questo il comunicato del club:



"Feralpisalò è lieta di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio, le prestazioni sportive del calciatore Federico Bergonzi.



Il difensore, classe 2001 e tra i protagonisti del “Capolavoro verdeblù”, ha sottoscritto un accordo con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024. Federico ha già vestito la maglia verdeblù per tre stagioni, collezionando 116 presenze, un gol, 4 assist raggiungendo la prima, storica promozione in B del club."