Come si legge nel comunicato ufficiale, la Feralpisalò comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024 all’US Fiorenzuola 1922, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Musatti.



Al centrocampista 2003, prodotto del nostro vivaio e tra i protagonisti del “Capolavoro verdeblù” culminato con la prima, storica promozione in Serie B dei Leoni del Garda e tra i fautori della cavalcata della Primavera nel salto di categoria del 2022, il più fervido in bocca al lupo e l’augurio di una proficua stagione sportiva.